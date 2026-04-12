Иностранца с крупной партией метадона задержали полицейские Волгограда

Гражданин Таджикистана задержан в Ворошиловском районе Волгограда по подозрению в распространении наркотиков.
«По предварительным данным, 20-летний иностранец приобрел наркотические средства через теневой сегмент Интернета и планировал делать закладки на территории областного центра», — сообщают в региональном главке МВД.
При досмотре у задержанного был найден сверток с наркотиком, эксперт уже подтвердил, что это — метадон. В мобильном телефоне молодого человека обнаружили данные об уже оборудованном тайнике. Еще одна партия запрещенных веществ находилась в жилье, которое снимал подозреваемый. Всего полицейские изъяли больше 68 граммов зелья.
Возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков в крупном размере задержанному грозит от 10 до 20 лет колонии. Полиция продолжает работу по выявлению возможных соучастников и устанавливает каналы поставки запрещенных веществ.
