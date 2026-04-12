В многоквартирном доме на ул. Инженерной произошел пожар, погибли три человека

В Калининграде на ул. Инженерной в многоквартирном жилом доме ночью, 12 апреля, горел общий коридор на втором этаже и квартира на четвертом этаже. При проведении боевых действий по тушению пожара сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших — 61-летнего мужчины, его 53-летней жены и 34-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.