Александр Бастрыкин хочет знать всю правду о нарушении трудовых прав коллектива ЦПИ «Ариант», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В начале апреля, по данным сотрудников, компания закрыла три производственные линии из четырех, людей отправляют в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска. При этом на предприятии пытаются уволить персонал, предлагая недостаточный уровень компенсации. При отказе, как отмечается в заявлении, угрожают создать условия, при которых заводчане уйдут сами.
«Руководством предприятия принято решение об остановке большей части производственных линий, в связи с чем ряд сотрудников был вынужденно направлен в отпуск или уволен. При этом оставшихся вынуждают расторгать трудовые договоры с выплатой компенсации, размер которой в несколько раз меньше их среднемесячного заработка, либо заключать соглашения, ухудшающие условия их труда. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в комментарии Следственного комитета России.
После резонанса местные следователи организовали процессуальную проверку.
Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Андрею Щукину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
«ЦПИ — “Ариант”» вместе с другими компаниями одноименного агрохолдинга стал собственностью РФ в апреле 2024 года в счет взыскания 105 млрд рублей с семей бывших владельцев Юрия Антипова и Александра Аристова.