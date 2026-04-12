Бастрыкин хочет знать всю правду о нарушении трудовых прав коллектива ЦПИ «Ариант»

После резонанса местные следователи организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин хочет знать всю правду о нарушении трудовых прав коллектива ЦПИ «Ариант», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В начале апреля, по данным сотрудников, компания закрыла три производственные линии из четырех, людей отправляют в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска. При этом на предприятии пытаются уволить персонал, предлагая недостаточный уровень компенсации. При отказе, как отмечается в заявлении, угрожают создать условия, при которых заводчане уйдут сами.

«Руководством предприятия принято решение об остановке большей части производственных линий, в связи с чем ряд сотрудников был вынужденно направлен в отпуск или уволен. При этом оставшихся вынуждают расторгать трудовые договоры с выплатой компенсации, размер которой в несколько раз меньше их среднемесячного заработка, либо заключать соглашения, ухудшающие условия их труда. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в комментарии Следственного комитета России.

Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Андрею Щукину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

«ЦПИ — “Ариант”» вместе с другими компаниями одноименного агрохолдинга стал собственностью РФ в апреле 2024 года в счет взыскания 105 млрд рублей с семей бывших владельцев Юрия Антипова и Александра Аристова.

