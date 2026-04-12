Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стамбуле задержали актрису сериала «Зимородок»

В Стамбуле задержали актрису Бозок по подозрению в употреблении наркотиков.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 12 апр — РИА Новости. Полицейские задержали в Стамбуле 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, в том числе актрису сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейну Бозок.

«В ночь на воскресенье была начата операция по задержанию 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей, и обыски в четырех заведениях. В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции», — сообщила прокуратура в полученном РИА Новости пресс-релизе.

По данным газеты Cumhuriyet, среди задержанных — актриса Алейна Бозок, сыгравшая роли в сериалах «Зимородок» и «Клюквенный щербет», бывшая футбольная судья, а ныне инфлюенсер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и ряд других известных в соцсетях звезд.

Результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, в общей сложности задержаны 255 человек в рамках расследования, сообщил в пятницу генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез.

Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. Ранее после задержания и признания в употреблении наркотиков главных ролей в сериалах лишились актер турецкого сериала «Дети рая» Исмаил Хаджиоглу и актер сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгёр.