Двух женщин и 10-летнего ребенка спали из горящей квартиры в Ленобласти

Также пожарные эвакуировали еще 30 жильцов дома.

Источник: Комсомольская правда

В Лужском районе Ленинградской области в пасхальную ночь произошел пожар в многоквартирном доме в поселке Межозерный. Возгорание случилось 12 апреля в квартире на третьем этаже, где огнем выгорела мебель бытовая техника на площади около 8 квадратных метров.

Из горящей квартиры спасли двух женщин и ребенка 10 лет. Также по лестнице эвакуировали 30 человек, среди них шестеро детей.

— Из квартиры спасены две женщины и ребенок, — сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Открытое горение ликвидировали около 23:30. На месте работали пожарные подразделения Леноблпожспас. По предварительным данным, пострадавших нет, причины пожара сейчас устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Также МЧС Ленобласти сообщает, за прошедшие сутки они выезжали на 58 вызовов. Из них ликвидировали 57 пожаров и последствие одного ДТП. Спасли одного человека.