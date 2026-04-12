Двух женщин и 10-летнего ребенка спали из горящей квартиры в Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области в пасхальную ночь произошел пожар в многоквартирном доме в поселке Межозерный. Возгорание случилось 12 апреля в квартире на третьем этаже, где огнем выгорела мебель бытовая техника на площади около 8 квадратных метров.
Из горящей квартиры спасли двух женщин и ребенка 10 лет. Также по лестнице эвакуировали 30 человек, среди них шестеро детей.
— Из квартиры спасены две женщины и ребенок, — сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Открытое горение ликвидировали около 23:30. На месте работали пожарные подразделения Леноблпожспас. По предварительным данным, пострадавших нет, причины пожара сейчас устанавливаются.
Также МЧС Ленобласти сообщает, за прошедшие сутки они выезжали на 58 вызовов. Из них ликвидировали 57 пожаров и последствие одного ДТП. Спасли одного человека.