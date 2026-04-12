СОБР помог водителю, съехавшему с трассы после потери сознания

Инцидент произошел 12 апреля 2026 года. Сотрудники спецподразделения Департамента полиции Атырауской области, возвращаясь из командировки из Макатского района, заметили съехавший с дороги грузовик Shacman и остановились.
Спецназовцы выяснили, что водитель находится без сознания, и оказали ему первую помощь. Параллельно они вызвали скорую.
Прибывшим медикам передали 43-летнего гражданина Узбекистана. Его госпитализировали.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции мужчине своевременно оказана необходимая помощь, что позволило предотвратить возможные тяжелые последствия и обеспечить его безопасность», — отметили в МВД.