Пять пожаров ликвидировали спасатели за сутки. В Ростовской области за последние 24 часа спасатели справились с пятью возгораниями техногенного характера. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС России.
Согласно представленным данным, в борьбе с огнём были задействованы 92 специалиста и 23 единицы специальной техники. Также в ведомстве отметили, что на 12 апреля запланировано проведение пяти контролируемых выжиганий сухой травы на территории трёх муниципальных образований.