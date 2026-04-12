В Уфе женщина выпала из окна третьего этажа во время мытья окон

Инцидент произошел на бульваре Славы.

Источник: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе женщина упала с третьего этажа во время мытья окон. Инцидент произошел на бульваре Славы. Женщина 1967 года рождения не удержалась и упала на козырек подъезда, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

На место оперативно прибыли спасатели. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи для госпитализации. Обстоятельства происшествия выясняются.

Спасатели напоминают правила безопасности при весенней уборке: не вставайте на подоконник, пользуйтесь щетками на длинных ручках, не опирайтесь на москитные сетки — это самая опасная иллюзия опоры. При необходимости попросите близких подстраховать вас.