Квартира горела в многоэтажке в Городокском районе

Спасателям поступило сообщение о пожаре в воскресенье. Прибыв на место, сотрудники увидели горение в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
«В ходе проведения разведки работники МЧС обнаружили хозяина. Мужчина был в сознании, однако самостоятельно покинуть жилье не мог. Спасатели вывели его на свежий воздух и передали медикам», — говорится в сообщении.
Из-за сильного задымления были эвакуированы пять человек из квартир, распложенных выше. Им медицинская помощь не понадобилась.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МЧС уточнили, что на место происшествия выезжали пять единиц техники.
Ранее сотрудники МЧС спасли двух человек и 68 эвакуировали во время пожара в общежитии в Мстиславле. Тогда также горела квартире на первом этаже.