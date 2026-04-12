Квартира горела в многоэтажке в Городокском районе

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре в деревне Прудок, находящейся в Городокском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

Спасателям поступило сообщение о пожаре в воскресенье. Прибыв на место, сотрудники увидели горение в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

«В ходе проведения разведки работники МЧС обнаружили хозяина. Мужчина был в сознании, однако самостоятельно покинуть жилье не мог. Спасатели вывели его на свежий воздух и передали медикам», — говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления были эвакуированы пять человек из квартир, распложенных выше. Им медицинская помощь не понадобилась.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МЧС уточнили, что на место происшествия выезжали пять единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух человек и 68 эвакуировали во время пожара в общежитии в Мстиславле. Тогда также горела квартире на первом этаже.