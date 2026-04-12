В Татарстане река Вятка набрала 70 сантиметров за сутки

В Татарстане продолжается паводок. При этом динамика воды порой различается кардинально: от резких подъёмов до постепенных спадов.
Как сообщают в Гидрометцентре Татарстана, за последние сутки уровень реки Вятка повысился на 70 сантиметров. На остальных реках республики фиксируется спад паводочной волны — уровень воды снижается с интенсивностью от 2 до 175 сантиметров.
Ключевые показатели на реках:
Река Кубня: выше поймы на 108 см;
Река Иж: превышает пойму на 35 см и на 91 см выше среднемноголетнего максимума;
Река Берсут: ниже поймы всего на 37 см, находясь вблизи критической отметки.
При этом уровень воды не достиг опасных значений, которые варьируются от 45 до 486 см.