В Татарстане река Вятка набрала 70 сантиметров за сутки

Как сообщают в Гидрометцентре Татарстана, за последние сутки уровень реки Вятка повысился на 70 сантиметров. На остальных реках республики фиксируется спад паводочной волны — уровень воды снижается с интенсивностью от 2 до 175 сантиметров.