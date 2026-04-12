Подгузники, крупы, консервы: «Корзину добра» собирают в Хабаровске

Городской молодежный центр запустил акцию «Корзина добра». Все, что нужно людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, собирают в подростково-молодежном клубе «Вектор» (улица Фрунзе, 60).
«Это различные продукты: крупы, макароны, консервы, чай, сладости, все они должны быть с нормальным сроком годности в закрытой упаковке. Также очень нужны предметы личной гигиены, бытовая химия, вещи для малышей: подгузники, бутылочки, канцелярия, раскраски, детские книжки, игры», — рассказала ведущий специалист по работе с молодежью городского молодежного центра Анна Гущина.
Гуманитарную помощь принимают до 30 апреля. Приносить ее можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). Дополнительная информация по телефонам: 45−33−31, 8−914−203−40−87.