Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор за взятки свердловскому экс-депутату

Суд Ревды (Свердловская область) вынес приговор бывшему депутату гордумы Дегтярска Илье Хисамову. Об этом ЕАН сообщили в суде.

«Хисамов признан виновным по п. “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ “Дача взятки должностному лицу, в крупном размере”. Суд назначил ему наказание на срок 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки — 1 млн 850 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Суд установил, что в период с 11 апреля по 24 июня 2025 года Хисамов передал начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Дегтярска Игорю Капустнику 185 тыс. рублей.

Деньги предназначались за содействие в коммерческой деятельности и ускоренное подписание актов приемки выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным между учреждением и предпринимателем.

По версии следствия, Хисамов занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя Медведева.