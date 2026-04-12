Суд вынес приговор за взятки свердловскому экс-депутату

«Хисамов признан виновным по п. “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ “Дача взятки должностному лицу, в крупном размере”. Суд назначил ему наказание на срок 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки — 1 млн 850 тыс. рублей», — сообщили в суде.
Суд установил, что в период с 11 апреля по 24 июня 2025 года Хисамов передал начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Дегтярска Игорю Капустнику 185 тыс. рублей.
Деньги предназначались за содействие в коммерческой деятельности и ускоренное подписание актов приемки выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным между учреждением и предпринимателем.
По версии следствия, Хисамов занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя Медведева.