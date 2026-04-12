Телефонные аферисты выманили у троих жителей Башкирии более 5 млн рублей.

В полицию обратились сразу несколько жителей, которые стали жертвами телефонных аферистов, сообщили в МВД по РБ. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.
В первом случае 62-летняя уфимка получила звонок от мужчины, который представился специалистом по домофонам. Он сообщил, что в доме будет замена оборудования, и попросил назвать код из СМС. После этого женщине стали звонить «сотрудники Росфинмониторинга» и «ФСБ», утверждая, что её деньги в опасности. Под давлением потерпевшая перевела 2,4 миллиона рублей на «безопасный счёт».
Жертвой аферистов стала и 56-летняя жительница Уфы. Она также поверила звонкам о «спасении сбережений» и потеряла 1,5 миллиона рублей.
В третьем случае 52-летняя женщина из Учалов перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей. Ей позвонил якобы представитель инвестиционной компании, убедил установить специальное приложение и сделать переводы на продиктованные счета.
МВД по Башкортостану напоминает гражданам, проявлять бдительность при общении с незнакомцами. Не сообщайте никому по телефону свои персональные данные. Не переводите деньги на «безопасные счета» по просьбе неизвестных лиц.