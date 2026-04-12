В Ленобласти арестовали живодёра, казнившего кота в присутствии сына

Во Всеволожском районе Ленобласти под стражу отправлен 42-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Следствие добивалось его водворения в СИЗО. Районный суд удовлетворил это ходатайство. Под стражу мужчина отправлен на два месяца.
Напомним, по данным следствия, в присутствии своего четырёхлетнего сына гражданин взял в магазине чужого кота, вышел с ним на улицу и убил. А затем вернулся в магазин и бросил тело животного в продавца.
Ранее обвиняемый был судим. За жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ему грозит от трёх до пяти лет заключения. Также он может отделаться штрафом или получить исправительные либо принудительные работы. Эта санкция содержится в части 2 статьи 245 УК России.