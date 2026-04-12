Ростовчанина обязали выплатить 30 тыс. рублей за непристойный смайл. Соответствующие данные содержатся в материалах Советского районного суда.
Согласно судебным документам, инцидент произошёл в чате многоквартирного дома: один из соседей разместил видео с участием российской военной техники, а обвиняемый ответил на эту публикацию смайликом, который был расценен как оскорбительный и дискредитирующий действия армии.
Помимо эмодзи, в тот же день мужчина отправил в чат несколько текстовых сообщений, которые, по мнению суда, также содержали признаки подрыва авторитета армии. В связи с этим его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
На заседании подсудимый отверг предъявленные обвинения. Он пояснил, что смайлик был адресован не армии, а лично автору видеоролика, поскольку считал публикацию такого контента в домовом чате неуместной. Мужчина подчёркивал отсутствие умысла оскорбить военных. Однако суд счёл эти доводы попыткой избежать наказания.