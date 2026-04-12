Жителя Казани арестовали за хищение 2 млн у родителей участника СВО из Самары

19-летнего жителя Казани подозревают в мошенничестве на крупную сумму. Жертвами преступника стали пенсионеры из Кинель-Черкасского района, потерявшие сына на СВО. Подробности сообщили в пресс-службе судов Самарской области.
По версии следствия, уроженец Татарстана мог похитить у родителей бойца СВО 2 миллиона рублей. В отношении него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Недавно суд избрал подозреваемому меру пресечения.
«Учитывая личность подозреваемого Н., характер и обстоятельства инкриминируемого ему деяния, а также то, что он является жителем иной местности, Н. будет заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе судов Самарской области.