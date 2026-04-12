В Воронеже из горящего общежития спасли 26 человек

Ночью 12 апреля в воронежском общежитии на улице 45-й Стрелковой Дивизии произошел пожар, из-за которого спасателям пришлось экстренно выводить на улицу 26 человек. Из-за огня пострадала 64-летняя женщина — ее с травмами доставили в областную клиническую больницу № 1. Чтобы вывести жильцов из опасной зоны, пожарные использовали специальные маски. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.