В Воронеже из горящего общежития спасли 26 человек

Ночью 12 апреля в воронежском общежитии на улице 45-й Стрелковой Дивизии произошел пожар, из-за которого спасателям пришлось экстренно выводить на улицу 26 человек. Из-за огня пострадала 64-летняя женщина — ее с травмами доставили в областную клиническую больницу № 1. Чтобы вывести жильцов из опасной зоны, пожарные использовали специальные маски. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
О возгорании сообщили дежурному ведомства в 2:40. Пожар начался в тамбуре одной из секций дома № 263. По данным МЧС, огонь вспыхнул в районе электрощитка и быстро перекинулся на мебель, общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.
На месте происшествия работали сразу шесть отделений пожарной охраны — всего 19 спасателей и 6 единиц техники. К 02:58 огонь был полностью потушен.