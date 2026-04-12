Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже из горящего общежития спасли 26 человек

64-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 12 апреля в воронежском общежитии на улице 45-й Стрелковой Дивизии произошел пожар, из-за которого спасателям пришлось экстренно выводить на улицу 26 человек. Из-за огня пострадала 64-летняя женщина — ее с травмами доставили в областную клиническую больницу № 1. Чтобы вывести жильцов из опасной зоны, пожарные использовали специальные маски. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

О возгорании сообщили дежурному ведомства в 2:40. Пожар начался в тамбуре одной из секций дома № 263. По данным МЧС, огонь вспыхнул в районе электрощитка и быстро перекинулся на мебель, общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.

На месте происшествия работали сразу шесть отделений пожарной охраны — всего 19 спасателей и 6 единиц техники. К 02:58 огонь был полностью потушен.