Число жертв ДТП с трактором в Алькеевском районе выросло до пяти

В Алькеевском районе число погибших в результате столкновения легковушки с трактором увеличилось до пяти человек. 28-летний пассажир «Лады Гранты» скончался в больнице утром 12 апреля, сообщает Госавтоинспекция республики.
Авария произошла накануне, 11 апреля, на дороге «Базарные Матаки — Болгары». По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля превысил скорость и врезался в ехавший впереди трактор «Беларус». От удара сельхозтехника опрокинулась, а легковушка, получившая критические повреждения, отлетела в кювет.
На месте происшествия погибли четыре человека: 28-летний водитель «Лады», 56-летний тракторист и два пассажира — 26 и 31 года. Позже в больнице скончался еще один пострадавший. Обстоятельства трагедии выясняются.