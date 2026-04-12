В Дагестане более десяти домов получили повреждения из-за схода оползней

МАХАЧКАЛА, 12 апр — РИА Новости. Одиннадцать жилых домов повреждены в Дахадаевском районе Дагестана из-за схода оползней, один из них полностью разрушен, сообщает в воскресенье администрация района.
В субботу власти Дахадаевского района предупредили жителей об усилении оползневой активности из-за осадков. В селе Уркарах жильцы шести домов, 11 человек, были эвакуированы в пункт временного размещения.
«Обвалился жилой дом семьи Багомедовых. Дом полностью разрушен. Частично разрушен дом семьи Рамазановых. Требуется оценка повреждений. Значительные повреждения зафиксированы в домовладении Артура Мирзаева: двор в трещинах, забор и ворота разрушены. Пострадали 11 домовладений», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Еще 70 домов находятся под угрозой разрушения, добавили в администрации района.
Обильные осадки в Дагестане