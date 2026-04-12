Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске из ТЦ «Мега» вывели покупателей

В Красноярском ТЦ «Мега» загорелась мебель.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 апреля в Красноярске из торгового центра «Мега» вывели всех покупателей. Читатели «КП-Красноярск» также сообщают, что возле здания стоят несколько пожарных машин.

Корреспонденту «КП-Красноярск» в краевом МЧС подтвердили, что на складе торговой точки вспыхнула мебель.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.

Ранее мы писали, что накануне ночью в селе Красный Завод Боготольского муниципального округа произошел пожар, в котором погибли два человека — женщина и ее трехлетний сын.