В Красноярске из ТЦ «Мега» вывели покупателей

Вечером 12 апреля в Красноярске из торгового центра «Мега» вывели всех покупателей. Читатели «КП-Красноярск» также сообщают, что возле здания стоят несколько пожарных машин.
Корреспонденту «КП-Красноярск» в краевом МЧС подтвердили, что на складе торговой точки вспыхнула мебель.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.
Ранее мы писали, что накануне ночью в селе Красный Завод Боготольского муниципального округа произошел пожар, в котором погибли два человека — женщина и ее трехлетний сын.