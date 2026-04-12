Более 20 населенных пунктов отрезало от автодорог из-за паводка на Среднем Урале

В Туринском округе уровень воды в Туре за сутки вырос на 23 см и составляет 434 см. На сегодняшний день там затоплены низководные мосты у с. Жуковское (ограничено сообщение с с. Кумарьинское) и у с. Липовское (ограничено сообщение с д. Чернышево). Организованы лодочные переправы. Уровень воды в реке Ница в Ирбитском округе за сутки вырос на 5 см и составляет 605 см. В результате повышения уровня р. Мурза подтоплен мост у д. Гуни, ограничено сообщение с д. Юдина. По данным департамента, переправа там не требуется, так как возможен проезд спецтехники высокой проходимости.