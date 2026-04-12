Семья из трех человек погибла во время пожара в Калининграде

В Калининграде в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибла целая семья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля на четвертом этаже дома на улице Инженерной. Во время пожара в квартире погибли 61-летний мужчина, его 53-летняя жена и их 34-летний сын.

По факту случившегося возбуждено дело по статье 109 Уголовного кодекса. Речь идет о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия работают следователи. Ведется допрос свидетелей. Для установления обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.