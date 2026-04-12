В Уфе нападающего «Салавата Юлаева» унесли на носилках во время матча

Евгений Кузнецов получил травму.

Источник: Башинформ

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму во время матча с ярославским «Локомотивом».

Неприятное событие произошло в конце первого периода, когда защитник гостей Александр Полунин провел жесткий силовой прием. Кузнецов оказался буквально впечатанным в борт арены.

На лед экстренно выкатили носилки, которые увезли в служебное помещение. О характере травмы и состоянии здоровья Евгения Кузнецова пока не сообщили.

Напомним, как мы писали ранее, 12 и 14 апреля команды в Уфе играют третий и четвертый матчи серии, счет серии пока 0:2.