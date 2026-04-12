В Омской области из-за паводка затопило мост

По данным ГУ МЧС по Омской области, на утро 12 апреля в регионе подтоплены три частных дома, 23 приусадебных участка и один низководный мост. Подтопления зафиксированы в пяти населённых пунктах — в Омске, рабочих посёлках Таврическое и Павлоградка, селе Чистово и деревне Денисовка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области.