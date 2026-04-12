В Омской области из-за паводка затопило мост

По данным ГУ МЧС по Омской области, на утро 12 апреля в регионе подтоплены три частных дома, 23 приусадебных участка и один низководный мост. Подтопления зафиксированы в пяти населённых пунктах — в Омске, рабочих посёлках Таврическое и Павлоградка, селе Чистово и деревне Денисовка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Днём ранее в регионе в зоне подтопления находились четыре жилых дома и 23 приусадебных участка. Таким образом, за сутки число подтопленных домов немного сократилось, тогда как ситуация с участками осталась без изменений.
Речь идёт о мосте через реку Уй, который связывает деревню Денисовку с районным центром — селом Седельниково. Год назад, 9 апреля 2025 года, этот же мост уже уходил под воду после разлива реки.
Тогда переправа оставалась затопленной около двух недель, а местным жителям спасатели доставляли продукты и медикаменты.