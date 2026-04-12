Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области из-за паводка затопило мост

Он находится в деревне Денисовка Седельниковского района.

Источник: Om1 Омск

По данным ГУ МЧС по Омской области, на утро 12 апреля в регионе подтоплены три частных дома, 23 приусадебных участка и один низководный мост. Подтопления зафиксированы в пяти населённых пунктах — в Омске, рабочих посёлках Таврическое и Павлоградка, селе Чистово и деревне Денисовка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Днём ранее в регионе в зоне подтопления находились четыре жилых дома и 23 приусадебных участка. Таким образом, за сутки число подтопленных домов немного сократилось, тогда как ситуация с участками осталась без изменений.

Речь идёт о мосте через реку Уй, который связывает деревню Денисовку с районным центром — селом Седельниково. Год назад, 9 апреля 2025 года, этот же мост уже уходил под воду после разлива реки.

Тогда переправа оставалась затопленной около двух недель, а местным жителям спасатели доставляли продукты и медикаменты.