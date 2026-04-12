В Челябинске сотрудники МЧС сняли с окна второго этажа маленькую девочку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Поступил вызов на улицу Молодогвардейцев: в открытом окне второго этажа пятиэтажки сидит ребенок», — рассказали в пресс-центре чрезвычайного ведомства.
Оперативно прибывшие спасатели по трехколенной лестнице поднялись в квартиру, где вместе с девочкой, ей около 6 лет, ожидали сотрудников полиции и родителей.
Все обстоятельства будут устанавливаться инспекторы по делам несовершеннолетних.