Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка из Волгограда продала банковскую карту и стала фигуранткой дела

Полиция региона задержала 18-летнюю жительницу.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская полиция раскрыла очередной случай неправомерного оборота средств платежей. 18-летнюю студентку подозревают в продаже своей банковской карты, которую затем использовали в преступной схеме, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Как выяснилось, молодая волгоградка решила быстро заработать и продала свою именную банковскую карту неизвестному человеку. За эту операцию она получила 5 тысяч рублей. Сделка произошла в Центральном районе города. Впоследствии оказалось, что эту карту злоумышленники применили для совершения мошенничества в Пензенской области.

Теперь в отношении волгоградки возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали, и сейчас она находится под стражей. Оперативники продолжают работу, чтобы установить всех причастных к этой преступной деятельности.

Это не первый подобный случай в Волгоградской области. Ранее за похожее преступление уже задерживали 18-летнюю студентку. Полиция напоминает, что продажа банковских карт, даже за небольшое вознаграждение, может привести к серьезным юридическим последствиям, вплоть до уголовной ответственности.