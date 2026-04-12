Студентка из Волгограда продала банковскую карту и стала фигуранткой дела

Волгоградская полиция раскрыла очередной случай неправомерного оборота средств платежей. 18-летнюю студентку подозревают в продаже своей банковской карты, которую затем использовали в преступной схеме, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Как выяснилось, молодая волгоградка решила быстро заработать и продала свою именную банковскую карту неизвестному человеку. За эту операцию она получила 5 тысяч рублей. Сделка произошла в Центральном районе города. Впоследствии оказалось, что эту карту злоумышленники применили для совершения мошенничества в Пензенской области.
Теперь в отношении волгоградки возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали, и сейчас она находится под стражей. Оперативники продолжают работу, чтобы установить всех причастных к этой преступной деятельности.
Это не первый подобный случай в Волгоградской области. Ранее за похожее преступление уже задерживали 18-летнюю студентку. Полиция напоминает, что продажа банковских карт, даже за небольшое вознаграждение, может привести к серьезным юридическим последствиям, вплоть до уголовной ответственности.