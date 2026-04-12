Mazda загорелась после ДТП на Вантовом мосту в Петербурге

Очевидцы сообщили о пробке, на месте работали экстренные службы.

Источник: Соцсети

В Невском районе Санкт-Петербурга днем 12 апреля на Вантовом мосту произошел пожар автомобиля после ДТП. Сообщение о возгорании поступило в 14:51, сообщает пресс-служба МЧС по городу. По данным ведомства, в машине марки Mazda выгорели детали и салон, но огонь удалось ликвидировать уже спустя 15 минут.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что на месте работали две бригады скорой помощи, а движение на въезде на мост и на самой переправе оказалось затруднено. Затор растянулся до пересечения КАД и Софийской улицы.

— Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.

К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава. Причины ДТП не уточняются. Предварительно известно, что иномарка столкнулась с другой легковушкой на переправе, а затем после удара машина загорелась.