Mazda загорелась после ДТП на Вантовом мосту в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга днем 12 апреля на Вантовом мосту произошел пожар автомобиля после ДТП. Сообщение о возгорании поступило в 14:51, сообщает пресс-служба МЧС по городу. По данным ведомства, в машине марки Mazda выгорели детали и салон, но огонь удалось ликвидировать уже спустя 15 минут.
Очевидцы в соцсетях сообщали, что на месте работали две бригады скорой помощи, а движение на въезде на мост и на самой переправе оказалось затруднено. Затор растянулся до пересечения КАД и Софийской улицы.
— Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.
К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава. Причины ДТП не уточняются. Предварительно известно, что иномарка столкнулась с другой легковушкой на переправе, а затем после удара машина загорелась.