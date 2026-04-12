Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ

Самолёт выполнял рейс по маршруту Братск — Петровск Забайкальск.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

12 апреля 2026 года в 14:48 по местному времени легкомоторный самолёт Cessna 172, выполнявший рейс по маршруту Братск — Петровск Забайкальск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По предварительным данным, посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту не пострадал, — уточнили в ведомстве.

Бурятская транспортная прокуратура уже начала проверку, чтобы выяснить причины аварийной ситуации.