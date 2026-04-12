Мужчина насмерть разбился на квадроцикле под Первоуральском

ДТП с летальным исходом случилось 12 апреля в поселке Билимбай.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Смертельная дорожная авария случилась в поселке Билимбай под Первоуральском вечером 12 апреля. По данным региональной ГИБДД, 50-летний мужчина на квадроцикле «Шармакс», двигаясь по грунтовой дороге, при проезде затяжного поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

«Мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Полицейские установили, что погибший — жителем поселка Билимбай, имеющий право управления данным типом транспортного средства, в момент аварии он находился в мотошлеме.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Точную причину смерти 50-летнего водителя квадроцикла установит судебно-медицинская экспертиза.