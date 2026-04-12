В ДТП погиб старший брат главы Башкирии Ришат Хабиров

В автомобильной аварии погиб старший брат главы Башкирии Ришат Хабиров.

Источник: Комсомольская правда

12 апреля стало известно, что в автомобильной аварии погиб старший брат главы Башкирии Ришат Фаритович Хабиров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Курултая республики Рустем Ахмадинуров.

Старшему брату Радия Хабирова было 68 лет, он жил с семьей в Салавате и был непубличным человеком. Глава Башкирии старался лишний раз не распространяться о жизни своих родственников. Долгое время Ришат Хабиров работал Росреестре, а в последние годы занимался бизнесом на рынке недвижимости.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье главы Башкирии Радия Хабирова в связи с гибелью старшего брата.