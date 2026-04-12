В Анапе на отсыпанном пляже возвели новый защитный вал против мазута

Пляжи Анапы защищают пляжи от нового нефтяного пятна.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе на отсыпанном участке пляжа в Витязево возведён защитный вал для предотвращения загрязнения берега мазутом. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.

Службы курорта переведены в режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна, обнаруженного в Чёрном море. Под воздействием ветра оно движется в сторону побережья Анапы и Витязево.

Для локализации угрозы уже установлены боновые заграждения, а само загрязнение обработано биосорбентом. Специалисты МЧС и Морспасслужбы принимают все меры, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов.

Происхождение пятна в настоящее время устанавливается. По предварительной версии оперативного штаба Краснодарского края, выброс мог быть связан с атаками беспилотников по гражданским судам в акватории Чёрного и Азовского морей.

