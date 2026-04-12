Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Peugeot, «Газ» и «Гранта» столкнулись в Тольятти 11 апреля

Массовое ДТП произошло в Автограде.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП, которое произошло в Тольятти в субботу, 11 апреля 2026 года. Там столкнулись сразу три автомобиля. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Происшествие случилось утром в Центральном районе. Согласно материалам Госавтоинспекции, в 7:25 43-летняя женщина ехала на Peugeot 107 по улице Базовой. Не заняв крайнее положение на дороге, она столкнулись с «Газ 3302», который ехал в попутном направлении. После столкновения иномарка продолжила ход и въехала в «Лада Гранта», за рулем которой был 71-летний водитель.

В результате ДТП женщине-водителю иномарки потребовалась помощь медиков. Ее доставили в больницу.