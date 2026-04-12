Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старший брат главы Башкирии погиб в автокатастрофе

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат стал жертвой ДТП на территории республики. Об этом сообщил депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

«Произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике», — приводит ТАСС слова Ахмадинурова.

Известно, что 68-летний Ришат Хабиров жил в Салавате, избегал публичности и, после многолетней работы в Росреестре, в последние годы занимался бизнесом на рынке недвижимости.

Ранее стало известно о смерти британского актёра кино Джона Ноллана. Дяде режиссёра Кристфера Нолана было 87 лет. Он особенно известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк».