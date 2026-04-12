Под Воронежем 14-летняя девочка попала в больницу после ДТП мотоцикла с ГАЗом

В поселке городского типа Панино случилось ДТП, в котором пострадала 14-летняя пассажирка мотоцикла «БАРС». Ее с травмами отправили в больницу. Авария случилась накануне около 20:20 в районе дома № 3 «Ч» на улице Железнодорожной, с грузовым автомобилем ГАЗ. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 12 апреля.
По предварительным данным ведомства, 17-летний местный житель, управлявший мотоциклом, совершал маневр обгона. В процессе движения молодой человек не сумел обеспечить безопасность и допустил столкновение с ГАЗом, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
Основной удар пришелся на пассажирку. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.