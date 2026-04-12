В Багаевском районе поймали браконьера с уловом на миллион рублей. Изначально внимание сотрудников Госавтоинспекции привлёк автомобиль «Нива». При проверке выяснилось, что документов у водителя нет, что стало поводом для более тщательного осмотра транспортного средства.
В ходе досмотра в багажнике были обнаружены орудия лова — ставные жаберные сети, а также значительный улов: 26 раков и порядка 750 экземпляров рыбы. Общий материальный ущерб от действий браконьера оценивается приблизительно в один миллион рублей. В числе выловленных видов — щука, судак, окунь, тарань, шамая, рыбец, карась, линь и ласкирь.
В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Ему может грозить серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы.