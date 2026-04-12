Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Багаевском районе поймали браконьера с уловом на миллион рублей

В числе выловленных видов — щука, судак, окунь, тарань, шамая, рыбец, карась, линь и ласкирь.

В Багаевском районе поймали браконьера с уловом на миллион рублей. Изначально внимание сотрудников Госавтоинспекции привлёк автомобиль «Нива». При проверке выяснилось, что документов у водителя нет, что стало поводом для более тщательного осмотра транспортного средства.

В ходе досмотра в багажнике были обнаружены орудия лова — ставные жаберные сети, а также значительный улов: 26 раков и порядка 750 экземпляров рыбы. Общий материальный ущерб от действий браконьера оценивается приблизительно в один миллион рублей. В числе выловленных видов — щука, судак, окунь, тарань, шамая, рыбец, карась, линь и ласкирь.

В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Ему может грозить серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы.