В Челябинске группа школьниц избила девушку, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Тракторозаводском районе. Там в полицию обратилась мать 16-летней пострадавшей.
Стражи порядка выяснили, что у старшеклассницы произошел конфликт с четырьмя девочками-подростками в подъезде одного из домов по улице Комарова.
«В настоящее время личности всех участников инцидента установлены, им 14 и 15 лет. Они и их законные представители приглашены в райотдел полиции для дачи пояснений. По результатам проверки органами внутренних дел по компетенции будет принято обоснованное решение», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
История находится на контроле у руководства челябинского УМВД.
«Вечером 10 апреля текущего года в одном из домов по улице Комарова несколько школьниц причинили телесные повреждения своей сверстнице. Пострадавшая с полученными травмами обратилась в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 (хулиганство)», — уточнили в региональном следственном управлении.
Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.