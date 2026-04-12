Балкеру «Хуэй Юань» разрешили покинуть Швецию

Береговая охрана Швеции утром в воскресенье поднялась на борт судна «Хуэй Юань» под панамским флагом в связи с подозрениями в экологических преступлениях. По заявлению ведомства, судно следовало в испанский порт Лас-Пальмас из России. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме, российских граждан среди экипажа «Хуэй Юань» нет.