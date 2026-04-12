Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды

БЕНГАЗИ (Ливия), 12 апр — РИА Новости. Поврежденный украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз «Арктик Метагаз» находится в международных водах, заявил официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф.

Источник: Reuters

Десять дней назад ливийское Управление портов и морского транспорта сообщило, что властям не удалось отбуксировать газовоз в порт из-за непогоды.

«Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья», — сказал аль-Шариф.

По его словам, члены комитета во главе с Шуайбом Юсефом ас-Сабером встретились с российским послом и представителями компании — владельца танкера для координации мер по обеспечению безопасности вод и побережья от любых рисков.

Третьего марта украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее сто тысяч кубометров СПГ, лишилось хода и электропитания, на нем начался пожар и прогремел взрыв. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, но двое моряков получили ожоги.

