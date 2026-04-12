Российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды

Десять дней назад ливийское Управление портов и морского транспорта сообщило, что властям не удалось отбуксировать газовоз в порт из-за непогоды.
«Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья», — сказал аль-Шариф.
По его словам, члены комитета во главе с Шуайбом Юсефом ас-Сабером встретились с российским послом и представителями компании — владельца танкера для координации мер по обеспечению безопасности вод и побережья от любых рисков.
Третьего марта украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее сто тысяч кубометров СПГ, лишилось хода и электропитания, на нем начался пожар и прогремел взрыв. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, но двое моряков получили ожоги.