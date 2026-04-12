В Челябинской области глава лучшей сельхозфермы осужден за особо крупную аферу

В Челябинской области глава лучшего сельхозпредприятия осужден за особо крупную аферу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Приговор предпринимателю вынес Карталинский горсуд. Из материалов дела следует, что мужчина с целью незаконного обогащения похитил деньги, выделенные министерством сельского хозяйства региона в виде гранта начинающим фермерам.
«Будучи главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в 2022 году, не намереваясь использовать средства гранта на развитие семейной фермы, которая фактически не была им создана, с целью хищения субсидии в сумме 12 млн рублей (…) предоставил в министерство заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовил соглашение о создании фермерского хозяйства», — говорится в приговоре.
Это соглашение подписал сам фигурант и его сестра, которая не была осведомлена о преступных намерениях брата. Затем мужчина, «создавая видимость правомерности расходования средств гранта, предоставил в министерство сельского хозяйства документы о фиктивно приобретенных животных». В дальнейшем аферист распорядился деньгами по своему усмотрению, причинив министерству материальный ущерб в особо крупном размере.
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, осужден к двум годам условного лишения свободы. Было учтено «активное способствование расследованию преступления, наличие двоих малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, наличие заболеваний у подсудимого и его матери». Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.
Также суд принял во внимание, что мужчина оказывает спонсорскую помощь бюджетным организациям, награжден почетной грамотой главы Карталинского района за добросовестный труд по итогам 2024 года в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие (животноводство)», дипломом губернатора Челябинской области в номинации «Лучший главный инженер». Приговор вступил в законную силу.