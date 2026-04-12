«Какой ужас»: свалки у нацпарка «Алтын-Эмель» возмутили Казнет

Какой ужас — просто помойка! С таким подходом Казахстану не добраться до культурного иностранного туриста Вот куда надо ставить камеры и наказывать штрафами! Люди, берегите природу — это лицо нашего туризма. Когда же вы научитесь убирать за собой?