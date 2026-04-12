«Какой ужас»: свалки у нацпарка «Алтын-Эмель» возмутили Казнет

Активисты экоклуба Jasyl Bolashaq обнародовали видео, снятое вблизи государственного национального природного парка «Алтын-Эмель», где на фоне живописных горных пейзажей выросли стихийные свалки.
Горы мусора зафиксированы рядом с придорожным кафе и популярными природными родниками, которые регулярно посещают не только местные жители, но и иностранные гости.
«Перевал Алтын-Эмель — место притяжения туристов. И, к сожалению, место, за которое сегодня стыдно. Работают кафе, едут люди — но нет элементарного: урн, туалетов, благоустроенных родников. Зато есть мусор. Много мусора», — написали под постом активисты экоклуба «Jasyl Bolashaq».
Ситуация вызвала острый резонанс в социальных сетях. Пользователи отмечают, что подобное состояние инфраструктуры наносит серьезный удар по туристическому имиджу страны.
Какой ужас — просто помойка! С таким подходом Казахстану не добраться до культурного иностранного туриста Вот куда надо ставить камеры и наказывать штрафами! Люди, берегите природу — это лицо нашего туризма. Когда же вы научитесь убирать за собой?
В акимате Кербулакского района оперативно отреагировали на инцидент. По информации местных властей, владельцам придорожного заведения в Басшинском сельском округе уже вынесено соответствующее предупреждение.
«13 апреля территория будет полностью очищена от мусора с привлечением специальной техники. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов», — рассказали в Кербулакском районном акимате.
В пресс-службе Департаменте полиции области Жетысу также сообщили о принятых мерах.
«За нарушение правил благоустройства, а также за загрязнении мест общего пользования, двое местных жителей привлечены к административной ответственности. Уважаемые жители и гости региона! Чистота и порядок — это наша общая ответственность. Берегите природу и уважайте окружающую среду!», — сообщили корреспонденту Zakon.kz 12 апреля 2026 года в пресс-службе ДП.