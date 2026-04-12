В Ростовской области собственника привлекут к ответственности за сорняки. Специалисты регионального управления Россельхознадзора, осуществляющие мониторинг соблюдения земельного законодательства в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Республике Калмыкия, выявили правонарушение на территории Родионово-Несветайского района.
Установлено, что сельскохозяйственный участок площадью 1,3 гектара, принадлежащий частному лицу, пришёл в ненадлежащее состояние: земля полностью покрылась сорняками и порослью.
«Собственник игнорирует законодательно закреплённые обязанности по рациональному использованию земли», — отметили в ведомстве.
Управление Россельхознадзора проинформировало, что в отношении нарушителя будут предприняты предусмотренные законом меры.