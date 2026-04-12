В Башкирии возбудили уголовное дело после выкидыша у пациентки

Следком расследует дело о смерти нерожденного ребенка в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Следком по Башкирии накануне возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Стерлитамака. По данным пресс-службы ведомства, в феврале этого года беременная женщина прошла обследование, по результатам которого ей сообщили, что патологий нет. Но через некоторое время у пациентки случился выкидыш.

— Отмечается, что медработники внесли в документацию пациентки недостоверные сведения. Обращение в компетентные органы результатов не принесло, никто к ответственности не привлечен, — пересказали в СУ СК по Башкирии обращение самой пациентки.

На данный момент уголовное дело находится на контроле у Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе и его результатах по завершении. С учетом всех озвученных ранее доводов.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в Следкоме по Башкирии.

СК