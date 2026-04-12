СМИ: Неизвестный предмет взорвался в руках у ребенка в Орехово-Зуеве

Неизвестный предмет взорвался в руках ребенка в подмосковном городе Орехово-Зуево. По информации РЕН ТВ, ребенок лишился пальцев. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.
В публикации говорится, что инцидент произошел на улице Бугрова. Сейчас на месте работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.
Официального подтверждения и комментариев относительно этой информации на момент публикации материала не поступало.
В ноябре прошлого года 10-летний ребенок пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в Красногорске. Мальчику оторвало пальцы на правой руке, когда он поднял 10-рублевую купюру на Пионерской улице. Под ней находилось СВУ, начиненное тротилом. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.