Мать пострадавшего от взрыва в Подмосковье ребенка рассказала о произошедшем

Ребенок, которому повредило пальцы в результате взрыва неизвестного предмета в Орехово-Зуеве, в момент происшествия гулял со своим другом. Об этом рассказала Виктория, мать пострадавшего.
По ее словам, днем она уехала в Москву на работу. В это время ее 11-летний сын гулял с другом, заходил к нему в гости, а потом в пиццерию.
— И вот сейчас мне муж звонит и говорит: «Ребенок пальцы повредил», — приводит ее слова Telegram-канал РЕН ТВ.
О произошедшем стало известно вечером 12 апреля. Неизвестный предмет взорвался в руках ребенка, предположительно, на улице Бугрова. По информации РЕН ТВ, мальчик получил травму пальцев.