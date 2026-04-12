Глава СК потребовал отчёт о дорожных работах в Ростове. Глава Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин дал указание представить отчёт о ходе инспекции, инициированной в связи с публикациями о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети в Ростове-на-Дону.
Ранее в социальных сетях появилось обращение жителей Октябрьского района, в котором поднимается проблема систематического нарушения их прав на безопасную и качественную дорожную среду. Работы по расширению и модернизации проезжей части улицы Вавилова стартовали в 2023 году, однако установленный первоначально срок сдачи объекта (2024 год) неоднократно сдвигался.
По данному факту Следственным управлением СК России по Ростовской области инициирована доследственная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления А. Г. Хуаде в установленные сроки проинформировать о результатах проверки, а также о мерах, предпринятых для устранения нарушений, о которых заявили граждане в публичном пространстве.
Контроль за исполнением данного поручения и мониторинг хода проверки возложены на центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.