Ребенок в Орехово-Зуеве повредил пальцы из-за взрыва петарды

Причиной взрыва в Орехово-Зуеве, в результате которого ребенок повредил пальцы, оказался петарда. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили в подмосковной прокуратуре.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По предварительной информации, двое детей играли с пиротехническим изделием — один из них поджег петарду, но когда та не взорвалась, он положил ее в карман. Детонация произошла позже, в результате мальчик лишился пальца.
— Орехово-Зуевская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе выяснит условия приобретения пиротехнического изделия несовершеннолетними, — говорится в публикации.
О произошедшем стало известно вечером 12 апреля. Неизвестный предмет взорвался в руках ребенка, предположительно, — на улице Бугрова. Позже мать пострадавшего ребенка также рассказала о произошедшем.