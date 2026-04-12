Нижегородец погиб при пожаре в своей квартире из-за неосторожного курения

Пожар произошёл в квартире многоэтажного дома на улице Старых Производственников в Нижнем Новгороде. К моменту прибытия пожарных подъезд был сильно задымлён, спасателям пришлось срочно выводить людей на улицу. Всего эвакуировали 12 жильцов, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Огонь удалось быстро локализовать — площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Однако без жертв не обошлось: в квартире обнаружили погибшего 67-летнего мужчину.
По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении. Спасатели напоминают: нельзя оставлять непотушенные сигареты без присмотра, курить в состоянии опьянения и забывать о мерах безопасности — именно такие мелочи чаще всего приводят к трагедиям.