Нижегородец погиб при пожаре в своей квартире из-за неосторожного курения

Пожар произошёл в квартире многоэтажного дома на улице Старых Производственников в Нижнем Новгороде. К моменту прибытия пожарных подъезд был сильно задымлён, спасателям пришлось срочно выводить людей на улицу. Всего эвакуировали 12 жильцов, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.