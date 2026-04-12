Стало известно состояние ребенка, пострадавшего от взрыва петарды в Подмосковье

В результате взрыва петарды в подмосковном Орехово-Зуеве ребенок остался без фаланги пальца. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В настоящее время мальчик находится в городской больнице, но вскоре его переведут в Детский научно-клинический центр имени Рошаля, приводит сообщение ведомства Telegram-канал РИА Новости.
О произошедшем стало известно вечером 12 апреля. Изначально сообщалось, что в руках ребенка взорвался неизвестный предмет, предположительно, — на улице Бугрова. Позже мать пострадавшего ребенка также рассказала о произошедшем.
О том, что именно петарда стала причиной взрыва, сообщили и в подмосковной прокуратуре. Эксперты выяснят условия приобретения пиротехнического изделия детьми.