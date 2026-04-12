Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире в Новой Москве

Ранее сообщалось, что при пожаре в калининградской многоэтажке погибли три человека. Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже и в общем коридоре этажом ниже. По данным прокуратуры, жертвами возгорания стали 61-летний мужчина, 53-летняя женщина и их 34-летний сын. Причины пожара сейчас устанавливаются специалистами. Из дома эвакуировали 37 жителей, среди которых было двое детей.