Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире в Новой Москве

В Новой Москве пожилая женщина умерла во время возгорания в квартире. Данную информацию передаёт «Рен ТВ».

Возгорание произошло на втором этаже дома по Центральной улице в посёлке Внуково. Одиннадцать жильцов удалось спасти. По словам соседей, погибла хозяйка квартиры, в которой начался пожар. В момент трагедии её сын гулял с собакой и не мог помочь матери. Причины возгорания выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что при пожаре в калининградской многоэтажке погибли три человека. Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже и в общем коридоре этажом ниже. По данным прокуратуры, жертвами возгорания стали 61-летний мужчина, 53-летняя женщина и их 34-летний сын. Причины пожара сейчас устанавливаются специалистами. Из дома эвакуировали 37 жителей, среди которых было двое детей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.