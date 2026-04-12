В Эстонии на пляже обнаружили обломок украинского дрона

Пресс-секретарь департамента полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль уточнила, что беспилотник не разбился о землю, а упал в море, его обломки выбросило на берег. По предварительной оценке, фрагмент может являться частью украинского дрона.
Между тем накануне в Финляндии в районе города Иитти также был найден беспилотник, а еще неразорвавшаяся боеголовка, отделившаяся от аппарата. Позднее, пишет Yle, Силы обороны совместно с полицией ее обезвредили. Пока неизвестно, когда именно беспилотник упал в этот район и откуда он прилетел.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на фоне этих сообщений заявил, что оснований для беспокойства нет. Он отметил, что власти усилили меры противодействия дронам, а уровень готовности сил безопасности повышен.
Орпо, кроме того, сообщил о планах дополнительного финансирования противодействия беспилотникам и о разработке системы оповещения об угрозах с воздуха, которую планируется запустить к 2027 году.